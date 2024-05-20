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Путин указал на проблемы со школами и детскими садами в Кабардино-Балкарии

Путин посоветовал Кокову обратить внимание на состояние школ и детсадов в КБР

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым посоветовал губернатору обратить внимание на состояние школ и детских садов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонта своевременного, нужно осуществлять новые строительства: поликлиники и ФАПы», — заявил Путин в ходе беседы с Коковым.

Президент России принимает главу региона в московском Кремле.

До этого в тюменском детском саду образовались дыры.

По словам отца одного из воспитанников, серьезная проблема наблюдается в образовательном учреждении №118. Из-за плачевного состояния здания, родители стараются не отдавать своих детей в это учреждение, и ищут альтернативы. Отец воспитанника отметил, что сходная проблема есть со зданием школы №27: там в стенах образовались щели, в которых осы строят гнезда.

Ранее в ульяновской школе во время проветривания класса обвалился потолок.

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