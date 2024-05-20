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В белгородском селе Архангельское произошел взрыв

Гладков: белгородское село Архангельское атаковал дрон, произошел взрыв

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Архангельское Шебекинского городского округа.

Согласно сообщению главы региона, в результате падения беспилотника никто не пострадал, однако была сильно повреждена кровля в нежилом доме, осколками выбиты окна, посечены фасады, а также заборы в четырех частных домовладениях.

«Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — написал Гладков.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны 14:10 по мск сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Кроме того, ведомство заявляло об уничтожении противорадиолокационной ракеты Harm.

Утром 20 мая российские системы ПВО сбили и перехватили семь беспилотников ВСУ в двух регионах страны. Пять из них были ликвидированы в небе над Белгородской областью, и еще два — в воздушном пространстве Курской области.

По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 45 дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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