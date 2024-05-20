Неизвестный посадил медведицу на цепь и натравливает на нее собак в Башкирии

В деревне в Башкирии обнаружили медведицу в цепях. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Честная Башкирия Туймазы - Уфа - Октябрьский».

По информации сообщества, жители региона нашли животное, закованное в цепи, в деревне Самодуровка Альшеевского района. По словам очевидцев, хозяин натравливает на животное собак.

На территории, где заметили закованную медведицу, действует охотничье хозяйство «Альшей». По словам главы района Дамира Мустафина, у организации есть все необходимые разрешительные документы. Там тренируют собак и проводят состязания всероссийского уровня.

До этого в ХМАО мужчина покормил с рук медведя и попал на видео. Бесстрашный россиянин подошел к животному с пакетом и накормил его, пока горожане наблюдали прикорм хищника за забором и негодовали.

Ранее россиянина во время пробежки преследовали три медведя.