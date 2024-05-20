Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный посадил медведицу на цепь и натравливает на нее собак в Башкирии

В Башкирии неизвестный посадил медведицу на цепь и натравливает на нее собак

В деревне в Башкирии обнаружили медведицу в цепях. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Честная Башкирия Туймазы - Уфа - Октябрьский».

По информации сообщества, жители региона нашли животное, закованное в цепи, в деревне Самодуровка Альшеевского района. По словам очевидцев, хозяин натравливает на животное собак.

На территории, где заметили закованную медведицу, действует охотничье хозяйство «Альшей». По словам главы района Дамира Мустафина, у организации есть все необходимые разрешительные документы. Там тренируют собак и проводят состязания всероссийского уровня.

До этого в ХМАО мужчина покормил с рук медведя и попал на видео. Бесстрашный россиянин подошел к животному с пакетом и накормил его, пока горожане наблюдали прикорм хищника за забором и негодовали.

Ранее россиянина во время пробежки преследовали три медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами