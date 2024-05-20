Лещенко рассказал о трудностях работы на сольных концертах

Певец Лев Лещенко опроверг слухи об уходе со сцены. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам Лещенко, он не говорил, что уходит со сцены. 82-летний артист объяснил, что ему физически сложно работать на сольных концертах. Однако певец не планирует заканчивать карьеру. Более того, исполнитель готов на эксперименты. Он сообщил, что сделал фит с рэпером Loc-Dog.

«Мне очень нравится интегрироваться в молодежную среду. Кому охота видеть деда с палочкой на сцене?» — отметил артист.

В мае Лев Лещенко сообщил, что размер его пенсии составляет 30 тысяч рублей. Он назвал свою пенсию не очень большой. Артист признался, что не жалуется на размер своей пенсии, так как продолжает зарабатывать деньги на концертах.

Лещенко отметил, что очень близко знаком с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Однако, по словам певца, он никогда не просил у мэра прибавку за звание народного артиста России. Исполнитель признался, что Собянин делал другие добрые поступки в его адрес. К примеру, дал ему офис.

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