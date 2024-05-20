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В Израиле отреагировали на планы МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

В Израиле назвали позором возможную выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

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Abir Sultan Pool/Reuters

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта станет позорным и лицемерным шагом со стороны судебной организации. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатический источник в окружении израильского главы правительства.

«Это решение, которое, если будет выполнено, станет позором в мировом масштабе. Лицемерию нет предела», — рассказал источник, близкий к властям Израиля.

По данным 13-го канала, сейчас официальные лица страны проводят срочные совещания в связи с ситуацией вокруг потенциального ордера от МУС.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявлял в эфире телеканала CNN, что Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, Галланта, а также лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

По неофициальной информации, еще в апреле Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помощи в этом вопросе. Согласно версии источников, премьер хотел избежать ордеров от МУС для него и других высших руководителей страны, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

Ранее Колумбия запросила у МУС международный ордер на арест Нетаньяху.

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