В Белом доме оценили вероятность иностранного вмешательства при крушении вертолета Раиси

В Белом доме заявили, что не видят следов иностранного вмешательства при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как сообщил телеканалу анонимный чиновник администрации президента Джо Байдена, каких-либо доказательств преступных действий при крушении вертолета не наблюдалось.

«Совсем никакого иностранного вмешательства», — подчеркнул он.

Он также отметил, что в связи с трагическими событиями не ожидает, что отношения Тегерана и Вашингтона изменятся.

До этого лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что, согласно американским разведданным, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпел крушение в результате несчастного случая. По его словам, разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств «нечестной игры». Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации, подчеркнул политик.

Ранее в Иране назвали причину крушения вертолета президента Ирана.