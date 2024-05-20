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Эрдоган заявил, что эпоха заговоров против властей Турции закончилась

Эрдоган: времена тех, кто ждал условий для госпереворота в Турции, ушли

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эпоха заговорщиков, которые стремились осуществить в стране государственный переворот, ушла в прошлое. Об этом турецкий лидер сказал во время выступления в Национальном центре конгресса и культуры Бештепе, его цитирует РИА Новости.

«В нашей борьбе за укрепление национальной воли мы также свели счеты с традицией переворотов в нашей стране. <...> Времена, когда те, чья обязанность — обеспечивать мир, ждали, пока созреют условия для государственного переворота, остались позади», — заявил Эрдоган.

По словам главы Турции, власти страны будут преследовать заговорщиков, пока все они не будут привлечены к ответственности.

15 мая главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью совершения преступления против правительства.

За день до этого Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов.

Кроме того, в Турции уволили и задержали сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. Силовики провели в их домах обыски.

Ранее госпереворот предотвратили в ДР Конго.

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