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В России предложили запретить моноколеса

НАС: использование моноколес на автодорогах опасно и должно быть запрещено законом

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Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести запрет на использование моноколес на автодорогах. Таким мнением с «Известиями» поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, также следует отработать способы, которые позволят ловить нарушителей на моноколесах. Шапарин пояснил, что владельцы этих транспортных средств стали регулярно провоцировать опасные ситуации на дорогах. Так, вице-президент напомнил, что во время велопарада они проезжали мимо участников со скоростью более 50 км/ч. На таких же скоростях они ездят по паркам, дворам и тротуарам, добавил он.

До этого россиянам напомнили, что электросамокаты, сигвеи и моноколеса с 1 марта приравняли к транспортным средствам. Отмечается, что по новым правилам двигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по велоинфраструктуре, переходить дорогу пешком, двигаться со скоростью не более 25 км/ч, а в некоторых местах — не более 10 км/ч. Также передвигаться на электросамокатах нужно только поодиночке, а в нетрезвом состоянии ездить запрещается.

Ранее сообщалось, что россиян хотят заставить ремонтировать автомобили запчастями с автопомоек.

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