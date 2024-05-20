Шойгу заявил о готовности РФ помочь в расследовании катастрофы с Раиси

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в беседе с иранским коллегой подтвердил готовность оказать содействие в установлении причин катастрофы с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом пишет ТАСС.

«Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Эбрахим Раиси», — сказал Шойгу.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Ранее в Иране назвали причину крушения вертолета президента Раиси.