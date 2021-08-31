В США спасателя убило молнией на пляже, пострадали еще несколько человек

Спасатель погиб в результате удара молнии на пляже Джерси. Пострадали еще семь человек, в том числе трое спасателей, сообщает NBC News.

«Это была вторая смерть молодого спасателя на пляже Джерси чуть более чем за неделю», — отмечается в сообщении.

Шериф округа Оушен Майкл Мастронарди рассказал, что пострадавших доставили в больницы с травмами, но их жизни ничего не угрожает.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что инцидент произошел в городке Беркли.

Ранее в Бангладеш в результате удара молнии погибли по меньшей мере 17 гостей свадьбы. Инцидент произошел, когда группа участников свадебного мероприятия спустилась с лодки в прибрежном городе Шибгандж и направлялась к дому невесты.

До этого в Индии молнии убили не менее 18 человек: 11 из них находились на сторожевой башне в городе Джайпур, куда забрались ради интересных селфи.