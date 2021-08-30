Роскомнадзор внес сайт Readovka в список запрещенных в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сайт издания readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа», — указано в сообщении.

Ранее издание Readovka объявило о блокировке своего сайта.

При этом глава издания уточнил, что закрываться как медиахолдинг они не планируют. О дальнейшем формате работы Readovka будет известно позже. До этого в редакцию издания Readovka пришли судебные приставы с досудебным постановлением о блокировке сайта.

В издании связали приход приставов со своей публикацией, суд по которой состоялся 1 июля. Герой материала, как считают журналисты, таким образом пытается добиться того, чтобы текст был удален. В Readovka подчеркнули, что считают это давлением на СМИ.