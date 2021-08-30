СМИ: США вывезли всех афганских сотрудников своего посольства в Кабуле

Соединенные Штаты эвакуировали из Кабула всех афганцев, работавших в американском посольстве в афганской столице Кабуле, а также членов их семей. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что Штаты вывезли из Афганистана 2,8 тысяч местных жителей. По данным телеканала, в субботу на территории аэропорта больше не было местных работников посольства, которым нужно эвакуироваться.

Эвакуированных афганцев в основном размещают на военных базах на территории США.

Отмечается, что одна из таких баз - Форт-Ли почти полностью заполнена, тогда как аэропорт имени Даллеса на севере штата Виргиния медленно оформляет прибывающих афганцев из-за «ограниченных возможностей проверки благонадежности».

Ранее стало известно, что вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.

Начиная с 14 августа, США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тыс. человек — такие данные во вторник привел заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.