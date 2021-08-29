В Калифорнии заболевшая коронавирусом учительница заразила половину своих учеников

Учительница, не прошедшая вакцинацию в начальной школе Калифорнии и заболевшая штаммом коронавируса «дельта», заразила половину своих учеников (26 человек). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным издания, учительница посещала школу два дня, несмотря на симптомы COVID-19, и все это время, вопреки введенным ограничениям, читала своему классу вслух без маски. Отмечается, что школьники, сидевшие близко к преподавателю, заразились быстрее всего.

В итоге половина детей в ее классе были инфицированы, как и шесть учеников другого класса и восемь членов семей учеников.

Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В отчете также сказано, что американские разведслужбы по-прежнему не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся». Все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», являются правдоподобными, отмечается в тексте.