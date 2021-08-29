В Москве водитель укусил полицейского при проверке документов

В Москве водитель укусил полицейского, проверявшего документы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Красноярской улице на востоке столицы.

По данным пресс-службе ГУ МВД по Москве, что в 05.20 утра 29 августа правоохранители остановили машину для проверки. Автомобилист повел себя неадекватно и причинил телесные повреждения полицейским. В отношении нарушителя порядка были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее сообщалось, что жительница Москвы укусила полицейского в МФЦ.