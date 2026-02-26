Сын-наркоман морил голодом больную мать и тратил ее пенсию на наркотики

В Португалии мужчина морил мать голодом и покупал наркотики на ее пенсию

В Португалии сын забирал у беспомощной матери пенсию и давал ей только воду и молоко. Об этом сообщает газета Correio da Manhã.

В Лиссабоне арестовали пару — 43-летнего мужчину и 42-летнюю женщину — по подозрению в систематическом домашнем насилии над 68-летней матерью задержанного. Инцидент вскрылся после заявления, поданного в полицию на прошлой неделе.

Правоохранители обнаружили жертву в ужасающем состоянии. Она была раздета, прикована к постели, а в комнате царила антисанитария.

Выяснилось, что пенсионерку кормили лишь молоком с водой, и она не могла сказать, когда ела в последний раз. Женщина полностью зависела от сына и невестки. Они страдали от наркозависимости и тратили ее пенсию на новые дозы.

После допроса супругов отпустили под подписку о невыезде, запретив приближаться к жертве и ее дому. Пострадавшую госпитализировали, а социальные службы взяли ее под опеку.

