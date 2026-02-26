Афганистан заявил о начале операции против Пакистана

Афганистан начал военную операцию против Пакистана в ответ на бомбардировки. Об этом заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади телеканалу RTA, передает РИА Новости.

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени», — сказал военный.

По его словам, афганские военные к данному моменту захватили три поста пакистанской армии.

Он добавил, что операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и других районах.

Эскалация между странами началась после авиаударов Пакистана по территории Афганистана 21–22 февраля. Своей целью Пакистан назвал лагеря группировки «Техрик-е Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан» (ТТП (организация запрещена в России)), которая обвиняется в терактах в Исламабаде и других городах. Афганская сторона заявила, что целями стали гражданские объекты.

26 февраля афганский телеканал Tolo News сообщил, что военнослужащие двух стран устроили перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».