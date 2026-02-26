Зеленский рассказал, где может пройти следующая трехсторонняя встреча

Зеленский: следующая трехсторонняя встреча может пройти в Абу-Даби в марте

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может пройти в марте в Абу-Даби. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Скорее всего, следующая [трехсторонняя] встреча будет в Эмиратах, а именно — в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта», — сказал глава республики.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

26 февраля агентство Bloomberg сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4-5 марта. При этом в администрации президента России не подтвердили информацию журналистов о новой дате встречи.

