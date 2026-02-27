Мирошник считает рассказ Зеленского о жизни в бункере пиар-ходом

Рассказ президента Украины Владимира Зеленского о жизни в бункере является пиар-ходом. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«В данном случае — это больше пиар-проект, которым Зеленский хочет продемонстрировать свою близость к украинскому народу, что категорически неверно», — считает Мирошник.

По словам дипломата, он не видит оснований для того, чтобы украинский лидер как-то поменял свой режим безопасности и отказался от использования бункеров.

На этой неделе президент Украины в интервью AFP рассказал, что два года после начала российско-украинского конфликта практически постоянно находился в подземном бункере.

Он также впервые показал это убежище, расположенное на улице Банковой в Киеве. Бункер представляет собой разветвленную сеть подземных коридоров и комнат под зданием офиса Зеленского. На дверях висят таблички, обозначающие рабочие зоны различных ведомств, включая «аппарат Верховной рады» и «руководство кабмина».

