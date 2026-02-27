Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Мирошник считает рассказ Зеленского о жизни в бункере пиар-ходом

Мирошник считает историю с бункером Зеленского пиар-ходом
Telegram-канал Политика Страны

Рассказ президента Украины Владимира Зеленского о жизни в бункере является пиар-ходом. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«В данном случае — это больше пиар-проект, которым Зеленский хочет продемонстрировать свою близость к украинскому народу, что категорически неверно», — считает Мирошник.

По словам дипломата, он не видит оснований для того, чтобы украинский лидер как-то поменял свой режим безопасности и отказался от использования бункеров.

На этой неделе президент Украины в интервью AFP рассказал, что два года после начала российско-украинского конфликта практически постоянно находился в подземном бункере.

Он также впервые показал это убежище, расположенное на улице Банковой в Киеве. Бункер представляет собой разветвленную сеть подземных коридоров и комнат под зданием офиса Зеленского. На дверях висят таблички, обозначающие рабочие зоны различных ведомств, включая «аппарат Верховной рады» и «руководство кабмина».

Ранее Зеленский рассказал о предложении Байдена покинуть Украину.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!