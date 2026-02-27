Размер шрифта
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

SHOT: ВСУ нанесли по Белгороду удар, предварительно, ракетами HIMARS
Павел Львов/РИА Новости

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду, предварительно, из систем РСЗО HIMARS. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

В городе объявлена ракетная опасность. Часть Белгорода, по данным канала, осталась без электричества.

Как рассказал SHOT местные жители, первые взрывы произошли около 23:50 мск. После этого жители центральной и северной части Белгорода заявили об отключении света в жилых домах.

Всего было слышно около 10 взрывов, в небе были заметны вспышки. Как пишет канал, по воздушным целям работали средства ПВО.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Утром 26 февраля сообщалось, что в результате регулярных атак Вооруженных сил Украины на электросетях Белгорода произошел сбой, почти 10 тысяч пользователей остались без электроснабжения. Кроме того, в связи с перебоями в городе перестали работать светофоры.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона.

 
