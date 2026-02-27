Глава офиса президента Украины сделал заявление о территориях

Буданов: Украина неизбежно вернет контроль над всеми территориями

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми ранее утраченными территориями. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Буданова, это произойдет неизбежно, ведь территории являются «главным вопросом».

«Все остальное — второстепенное. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли», — поделился он.

26 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может пройти в марте в Абу-Даби.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

26 февраля агентство Bloomberg сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4-5 марта. При этом в администрации президента России не подтвердили информацию журналистов о новой дате встречи.

Ранее Песков рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию на Украине.