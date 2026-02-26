Женщина изготовила взрывные устройства и прикрепила к машине любовницы своего мужа

В Таиланде женщина пыталась взорвать автомобиль любовницы своего мужа, но та не пострадала. Об этом сообщает The Thaiger.

Полиция арестовала 38-летнюю Касаму и двух ее подельников, Сомкида и Тиннавата, которые планировали расправу над любовницей мужа женщины. С этой целью они изготовили самодельную бомбу, которую прикрепили к топливному баку машины и активировалии с помощью дистанционного запуска.

Однако спланированное покушение пошло не по плану, так как устройство отсоединилось от машины жертвы на ходу и сработало не полностью. Из четырех стеклянных бутылок взорвалась одна, в результате чего автомобиль получил незначительные повреждения, а женщина не пострадала.

Инцидент произошел утром 24 декабря 2025 года неподалеку от Паттайи. 25 февраля в провинциях Чонбури и Районг в рамках дела прошли аресты и обыски.

Касама созналась что узнала о неверности мужа, поручила Тиннавату установить GPS-трекер на авто соперницы, а с Сомкидом собрала взрывчатку по видео из YouTube.

Подельникам грозят длительные тюремные сроки и большие штрафы.

