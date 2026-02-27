Размер шрифта
Из взорвавшегося кафе в Казахстане выбежали люди в горящей одежде

В Казахстане при взрыве газа в кафе пострадали около 20 человек
Stringer/dpa/Global Look Press

В Казахстане при взрыве газа в кафе пострадали около 20 человек. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям республики в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе в городе Щучинске Бурабайского района.

Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек.

По данным ведомства, в результате произошедшего не выжило шесть человек.

Telegram-канал издания Tengri News опубликовал запись произошедшего.

«Момент очень мощного взрыва попал на видео: видно как из пламени выбегают люди. На некоторых горит одежда», — говорится в публикации.

До этого глава Кочубеевского округа Ставропольского края Олег Борзов сообщил, что при взрыве газового баллона в кафе пострадали восемь человек, в том числе трое детей. По его словам, возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты.

Ранее МЧС сообщило о взрыве газа в частном доме в Уссурийске.

 
