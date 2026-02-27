Размер шрифта
Пакистан нанес удар по провинции в Афганистане

Geo: Пакистан нанес авиаудар по целям в афганской провинции Нангархар
Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удар по позициям афганских военных в провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в силовых структурах.

В публикации отмечается, что ударом был уничтожен крупный склад боеприпасов в регионе. Также были ликвидированы 58 талибов (движение внесено в список террористических организаций), более 100 военных получили ранения.

До этого сообщалось, что в шести афганских приграничных провинциях начались вооруженные столкновения военных Пакистана и Афганистана.

22 февраля в министерстве информации и телерадиовещания Пакистана заявили, что военные страны нанесли точечные удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан», а также филиала террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в России). В ведомстве отметили, что эта операция стала ответом на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».

 
