Стало известно возможное наказание для похитителя школьницы в Смоленске

SHOT: похитителю девочки в Смоленске грозит пять лет колонии
Алексей Филиппов/РИА Новости

Похитителю девятилетней девочки в Смоленске грозит пять лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что в настоящее время выясняются мотивы преступления мужчины. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Похищение человека».

До этого сообщалось, что подозреваемый в похищении девятилетней девочки отказался давать показания и потребовал предоставить ему адвоката.

26 февраля правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в похищении девятилетней школьницы в Смоленске. Сейчас с ним работают следователи.

По данным RT, мужчина мог полгода следить за ребенком. Его машину мама девочки видела осенью возле школы, где училась дочь.

Девятилетняя школьница вышла из дома утром 24 февраля и исчезла. Как сообщал Life со ссылкой на SHOT, пропавшую нашли в одном из гаражей. Волонтер услышал, как кто-то зовет маму. Помимо ребенка, внутри гаража якобы были двое мужчин.

Ранее сообщалось, что мальчик, которого сотни людей двое суток искали на Сахалине, все это время прятался дома.

 
