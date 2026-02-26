Появилось фото подозреваемого в похищении девятилетей девочки в Смоленске

В сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Снимок опубликовал RT.

По данным телеканала, в квартире девочка находилась вместе с мужчиной и его сожительницей. При этом женщина знала о похищении ребенка. Мужчина называл девочку своей племянницей.

Ребенок пропал 24 февраля в Смоленске. Девятилетняя девочка вышла из дома, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Через некоторое время мать выглянула в окно и увидела во дворе только собаку без хозяйки. Спустя два дня пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что девочка найдена, с ней все в порядке. Позже информацию подтвердил смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар». Девочку передали медикам, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По данным СМИ, ее похитил 42-летний разнорабочий, он держал ее в квартире в Заднепровском районе города.

Ранее в Смоленске пообещали, что виновный в похищении девочки понесет ответственность.