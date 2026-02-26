Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Появилось фото подозреваемого в похищении девятилетей девочки в Смоленске

RT опубликовал фото предполагаемого похитителя девтилетней девочки в Смоленске
Telegram-канал «Подслушано Смоленск»

В сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Снимок опубликовал RT.

По данным телеканала, в квартире девочка находилась вместе с мужчиной и его сожительницей. При этом женщина знала о похищении ребенка. Мужчина называл девочку своей племянницей.

Ребенок пропал 24 февраля в Смоленске. Девятилетняя девочка вышла из дома, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Через некоторое время мать выглянула в окно и увидела во дворе только собаку без хозяйки. Спустя два дня пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что девочка найдена, с ней все в порядке. Позже информацию подтвердил смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар». Девочку передали медикам, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По данным СМИ, ее похитил 42-летний разнорабочий, он держал ее в квартире в Заднепровском районе города.

Ранее в Смоленске пообещали, что виновный в похищении девочки понесет ответственность.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!