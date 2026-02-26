Оплата коммунальных услуг с 1 марта 2026 года: как изменится срок платежей и что грозит должникам

Для чего в России сдвигают крайний срок оплаты услуг ЖКХ и что будет, если просрочить платеж

С 1 марта 2026 года в России меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Отныне россияне будут позже получать платежки и позже оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий закон был подписан президентом в 2025 году и теперь вступает в силу. Для чего сдвинуты сроки платежей, когда будут приходить квитанции и что грозит неплательщикам — в материале «Газеты.Ru».

Что изменится в оплате ЖКУ с 1 марта 2026 года

Впервые за долгие годы в России меняется крайний срок оплаты коммунальных услуг. Если ранее потребителям ЖКУ нужно было вносить плату до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, то теперь эта дата сдвигается на пять дней вперед.

15-е число крайний срок оплаты ЖКУ с 1 марта 2026 года

Еще в июне 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 177‑ФЗ о переносе срока платы за жилищно-коммунальные услуги, однако в силу он вступает только сейчас.

Изменения затронут и график выставления платежек от управляющих компаний (УК). Если раньше потребители получали их до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, то теперь квитанции будут приходить до 5-го числа.

Новый предельный срок оплаты коммунальных услуг будет обязателен для всех потребителей коммунальных услуг, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор УК «ТЕРРА» в Санкт-Петербурге Юлия Федорова.

«Ранее федеральная норма предусматривала оплату до 10-го числа, однако собственники на общем собрании могли принять решение об ином сроке. Например, в ряде домов он был установлен до 20-го числа. Важно отметить, что в тех домах, где такой порядок был утвержден решением общего собрания, он сохраняется на период действия существующего договора управления. То есть ранее принятые решения продолжают действовать до окончания срока договора. Однако при заключении нового договора или внесении изменений будет применяться уже единый срок — до 15-го числа», — подчеркнула эксперт.

Для чего сдвинули срок оплаты коммунальных услуг

Решение о введении единого срока оплаты услуг ЖКХ связано с необходимостью унифицировать расчеты и сделать систему более удобной и прозрачной, отмечает собеседница «Газеты.Ru».

Различные даты оплаты в разных домах создавали путаницу как для жителей, так и для расчетных центров и управляющих организаций. При этом управляющая компания обязана своевременно рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями за тепло, воду, электроэнергию. Чем более стабильны и предсказуемы поступления платежей, тем ниже риски кассовых разрывов и образования задолженности перед поставщиками ресурсов. Юлия Федорова генеральный директор УК «ТЕРРА», г. Санкт-Петербург

Еще один важный плюс нововведения — более удобные временные рамки для оплаты коммунальных услуг. Предельный срок фактически продлевается — с 10 до 15-го числа. Это в большей степени соответствует датам получения зарплат и пенсий, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Инициатива о переносе оплаты услуг ЖКХ направлена на людей, которые не успевали внести средства до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Теперь граждане, которые получают зарплату не в начале месяца, а в середине, имеют чуть больше времени для того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ вовремя. Это даст возможность снизить риск неплатежей», — пояснил Петр Щербаченко.

Перенос крайнего срока оплаты ЖКУ поможет потребителям:

* своевременно рассчитываться за коммунальные услуги;

* не накапливать долги;

* избегать штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

«Определенные неудобства могут возникнуть только у тех домов, где ранее действовал более поздний срок, например до 20-го числа, — им потребуется перестроиться при обновлении договорных отношений», — обращает внимание Юлия Федорова.

Что будет, если просрочить оплату ЖКХ

За неуплату коммунальных услуг предусмотрены разные санкции.

Пени

Если оплата производится позже установленного срока, на сумму платежа начисляются пени в соответствии с жилищным законодательством.

«При нарушении единого срока оплаты коммунальных услуг негативные последствия наступают не сразу. В первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, а с 91-го дня — 1/130 ключевой ставки», — уточнила Юлия Федорова.

Пример расчета пеней за просрочку коммунальных платежей • Иван Иванович должен оплатить «коммуналку» в размере 15 тыс. рублей 15 марта 2026 года. Через 30 дней, начиная с 15 апреля, сумма долга начнет расти за счет пеней. • При текущей ставке ЦБ 15,5% и долге 15 тыс. рублей пени составят: 15 000 × 0,155 ÷ 300 = 7,75 рубля в день — вплоть до 90-го дня просрочки. • Начиная с 91-го дня пени увеличиваются до 1/130 ставки в день. Соответственно они составят: 15 000 × 0,155 ÷ 130 = 17,8 рубля в день.

Ограничение коммунальных услуг

При задолженности более чем два месяца возможно ограничение коммунальных услуг. Не менее чем за 20 дней до этого потребителю будет направлено письменное уведомление.

Взыскание долгов

Если плательщик продолжает игнорировать задолженность по коммунальным платежам, УК или ТСЖ имеет право потребовать взыскания долга через суд.

В случае игнорирования должником исполнительного документа и дальнейших неплатежей, потребителю также придется уплатить исполнительский сбор в размере 12% подлежащей взысканию суммы.

Ограничение выезда за границу

Злостным неплательщикам ЖКУ, накопившим долгов на 30 тыс. рублей и более, могут ограничить выезд за рубеж.

Юлия Федорова советует жителям не откладывать оплату и по возможности пользоваться автоматическими или онлайн-сервисами.

«Также важно внимательно проверять начисления и при выявлении ошибок оперативно обращаться в управляющую организацию. Со своей стороны управляющие компании обязаны обеспечить своевременную доставку квитанций, корректность расчетов и удобные способы оплаты. Новые правила — это единые и понятные условия для всех участников рынка, но их эффективность во многом будет зависеть от качества взаимодействия между жителями и управляющими организациями», — отметила она.

Чтобы не накапливать долги за «коммуналку» Петр Щербаченко рекомендует развивать личную финансовую грамотность и дисциплину.

Получив зарплату, сразу оплачивайте услуги ЖКХ, переведите деньги для списания средств за ипотеку и оплатите долги по другим кредитам, если они есть. Важно сразу выделить средства на обязательные платежи, чтобы не было просрочек, которые, в свою очередь, способствуют ухудшению кредитной истории человека. Петр Щербаченко доцент Финансового университета при правительстве РФ

Также эксперт рекомендует регулярно выделять средства для пополнения финансовой подушки безопасности в размере 5–10% зарплаты. В экстренной ситуации эти накопления помогут закрыть неожиданные траты.

«Несмотря на продление срока оплаты услуг ЖКХ, лучше платить как привыкли, чтобы по неосторожности не пропустить срок оплаты и не получить просрочку. Обязательно сохраняйте счета и квитанции по оплате коммунальных услуг. Если возникают вопросы или расхождения в расчетах за ЖКУ, обратитесь в управляющую компанию. Если вдруг не оплатили своевременно — погасите долг как можно раньше», — резюмировал эксперт.