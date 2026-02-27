Военные заявили о перехвате дрона, летевшего к атомному авианосцу Франции

Беспилотник перехватили примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где базируется единственный действующий авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль». Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции.

«Вероятно, устройство прибыло из России, учитывая, что в момент инцидента в непосредственной близости находилось российское военное судно», — заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон.

По данным шведской береговой охраны, в порту Мальмё, недалеко от авианосца, обнаружена утечка топлива неизвестного происхождения. Береговая охрана начала предварительное расследование по факту нарушения природоохранного законодательства.

«Шарль де Голль» с конца января участвует в миссии «Лафайет-26» французской авианосной ударной группы в Северной Атлантике. В ходе своего развертывания, которое, как ожидается, продлится до мая, французская военно-морская группа также примет участие в миссии НАТО «Балтийский страж» в Балтийском море, направленной на сдерживание угроз для подводной инфраструктуры после обрыва кабелей.

В декабре неизвестные беспилотники были замечены над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подводные лодки.

Ранее Франция и ее союзники начали военные учения с более чем 12 тыс. солдат.