Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф

Московское «Динамо» гарантировало себе участие в Кубке Гагарина

Московское «Динамо» одержало гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Ледовый» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук и Артем Сергеев. Уил также отметился двумя голевыми передачами, набрав в сумме три очка. Единственный гол у СКА на счету Никиты Дишковского, который отличился в первом периоде.

Благодаря этой победе московское «Динамо» досрочно обеспечило себе выход в плей-офф Кубка Гагарина — 2026. Ранее путевки в плей-офф оформили московский ЦСКА, ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо». На Востоке участниками плей-офф стали «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».

В следующем матче СКА 28 февраля примет на своей площадке ярославский «Локомотив». «Динамо» свой встретится 1 марта дома против магнитогорского «Металлурга».

Ранее Владимир Плющев назвал непонятной командировку тренера СКА Игоря Ларионова на Олимпиаду.