Мужчина похитил мать пятерых детей и изнасиловал из-за отказа продолжать отношения

Мужчину из Германии осудили за преступления в отношении своей партнерши из Нидерландов. Об этом сообщает NL Times.

По данным издания, пара жила вместе 22 года, за это время у них появилось пятеро детей. Однако в какой-то момент женщина решила разорвать отношения.

43-летний мужчина не захотел мириться с ситуацией, поэтому решился на нападение. Он попросил женщину отвезти его к якобы сломанной машине, которую он припарковал в безлюдном месте.

На месте он, угрожая электрошокером, затолкал пострадавшую в машину. Они ехали несколько часов и иногда останавливались. В пути он хватал бывшую партнершу за горло, избивал и насиловал.

В конце концов преступник отпустил женщину, и она вернулась домой, где дочь вызвала полицию.

Суд приговорил фигуранта к 18 годам и 10 месяцам лишения свободы. Помимо этого, он выплатит пострадавшей более €30 000 (почти три миллиона рублей).

