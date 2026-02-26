Мужчина похитил мать пятерых детей и изнасиловал из-за отказа продолжать отношения

Мужчину из Германии осудили за преступления в отношении своей партнерши из Нидерландов. Об этом сообщает NL Times.
По данным издания, пара жила вместе 22 года, за это время у них появилось пятеро детей. Однако в какой-то момент женщина решила разорвать отношения.
43-летний мужчина не захотел мириться с ситуацией, поэтому решился на нападение. Он попросил женщину отвезти его к якобы сломанной машине, которую он припарковал в безлюдном месте.
На месте он, угрожая электрошокером, затолкал пострадавшую в машину. Они ехали несколько часов и иногда останавливались. В пути он хватал бывшую партнершу за горло, избивал и насиловал.
В конце концов преступник отпустил женщину, и она вернулась домой, где дочь вызвала полицию.
Суд приговорил фигуранта к 18 годам и 10 месяцам лишения свободы. Помимо этого, он выплатит пострадавшей более €30 000 (почти три миллиона рублей).
