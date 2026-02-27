Размер шрифта
Стало известно, кому принадлежал катер, вторгшийся в территориальные воды Кубы

NBC: катер, вторгшийся в воды Кубы, украл у жителя Флориды плиточник
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Катер с вооруженными людьми, вторгшийся в территориальные воды Кубы, украл у жителя Флориды работавший у него плиточник. Об этом сообщает телеканал NBC 6 South Florida со ссылкой на офиса шерифа округа Монро.

Отмечается, что катер был украден у жителя американских островов Флорида-Кис. Судно было украдено за день до инцидента, во вторник. В краже подозревают Эктора Дуарди Круза Корреа. Он занимался укладкой плитки у владельца лодки, у него было разрешение брать лодку. Хозяин посчитал, что Корреа взял лодку, чтобы порыбачить.

У подозреваемого в краже на Кубе есть родственники, в частности, две малолетние дочери.

В территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под американским флагом. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по пограничникам. В перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, шестеро ранены. На борту обнаружены оружие и взрывчатка. В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит госструктурам США, а в МИД РФ произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России осудили действия США у берегов Кубы.

 
