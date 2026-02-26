Тренер женской баскетбольной команды напоил и изнасиловал 18-летнюю школьницу

В США 54-летний тренер по баскетболу напоил и изнасиловал школьницу

Тренер женской баскетбольной команды средней школы напоил и изнасиловал старшеклассницу. Об этом сообщает CBS News.

В штате Массачусетс арестовали 54-летнего Скотта Марино, тренера женской баскетбольной команды средней школы из города Стоунхем. Его обвиняют в изнасиловании 18-летней ученицы, произошедшем за пределами кампуса.

Сначала он, по данным полиции, напоил жертву алкоголем, а когда девушке стало плохо, надругался над ней в своем доме 18 февраля.

Марино обвиняется по двум пунктам обвинения в изнасиловании, одному пункту обвинения в непристойном нападении и нанесении побоев, а также одному пункту обвинения в предоставлении алкоголя лицу, не достигшему 21 года. В случае осуждения ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время он находится под стражей под залог и предстанет перед судом 16 апреля. После того, как педагогу предъявили обвинение в изнасиловании и предоставлении алкоголя лицу, не достигшему 21 года, он был немедленно отстранен от работы.

