В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче Рублева в Дубае

Свищев: надо изучить ситуацию с флагом на теннисном матче и вмешаться

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о ситуации на теннисном турнире в Дубае, где у ребенка потребовали убрать российский флаг с баннера в поддержку Андрея Рублева. Его слова приводит РИА Новости.

«Власти Дубая очень лояльно относятся к России. Звучит это удивительно. Тем более забрать у ребёнка. Надо внимательно изучить, что на самом деле там произошло. И если это нарушение каких-либо наших межправительственных отношений и обязательств, то, может, даже стоит вмешаться нашим дипломатам», — заявил Свищев.

Матч проходил в рамках 1/8 финала турнира категории ATP 500 в Дубае. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:7, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

