Венгрия потребовала от Хорватии разрешить транзит российской нефти

Telex: MOL потребовала от хорватской JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Eli Hartman/Reuters

Венгерская энергокомпания MOL потребовала от хорватской компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ. Об этом сообщает портал Telex.

В своем обращении компания призвала хорватского оператора Адриатического нефтепровода немедленно — не позже 27 февраля — предоставить гарантии того, что он разрешит морские перевозки российской нефти.

«В случае отказа MOL может обратиться в Европейскую комиссию и подать иск о возмещении ущерба», — добавили в компании.

В венгерской компании уточнили, что поставки российской нефти через Адриатику с помощью танкеров законны, так как транзит по нефтепроводу «Дружба» перекрыт Украиной. В MOL добавили, что транзит российской нефти морем разрешен, если «трубопроводная доставка прерывается по причинам, не зависящим от соответствующего государства — члена ЕС». Кроме того, доставка морским путем не нарушает санкционные требования США, ведь транспортные и сбытовые компании, с которыми заключены контракты, не входят в американский санкционный список.

Накануне MOL сообщила о договоренности с хорватской компанией JANAF по тестированию пропускных способностей трубопровода «Адрия».

До этого в Еврокомиссии предложили Венгрии и Словакии временно получать нефть через нефтепровод «Адрия» в связи с остановкой нефтепровода «Дружба».

Ранее Еврокомиссия потребовала от Зеленского решить вопрос с нефтепроводом.

 
