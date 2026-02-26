Размер шрифта
Премьера фильма «Крик 7» превратилась в акцию протеста

В США пропалестинские активисты устроили пикет на премьере «Крик 7»
Кинопоиск

В США голливудская премьера фильма ужасов «Крик 7» превратилась в акцию протеста. Об этом сообщает NY Post.

Премьера состоялась в студии Paramount на Мелроуз-авеню в Голливуде. Несколько протестующих вышли на улицу с плакатами протеста, встречая гостей показа.

Участники пикета держали плакаты с надписями «Отмените показ» и «У Paramount есть черный список актеров, критикующих Израиль». Авторы других плакатов поддерживали бывшую звезду «Крика» Мелиссу Барреру.

Барреру лишили главной роли в «Крике» в 2023 году после публикации серии постов, в которых она поддерживала Палестину в арабо-израильском конфликте обвиняла Израиль в геноциде и этнических чистках.

В январе американский рэпер Канье Уэст извинился за антисемитские выпады.

Ранее звезду «Голодных игр» обвинили в лицемерии за поддержку Палестины.

 
