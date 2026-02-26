European Conservative: нападки Зеленского на Словакию и Венгрию повышают ставки

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между государствами. Об этом в статье для European Conservative утверждает политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес.

По его мнению, угрозы Зеленского настолько серьезны, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает необходимым задействовать вооруженные силы страны для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины.

Борхес также раскритиковал позицию Евросоюза, который оказывает поддержку Киеву и выступает против государств-членов объединения.

25 февраля Орбан сообщил, что Будапешт собирается разместить военных, технику и полицию рядом с главными энергетическими объектами страны. Их задачей будет предотвращение нападений на энергетическую инфраструктуру, пояснил премьер.

Позднее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия поставила вооруженные силы охранять объекты энергетики, потому что президент Украины Владимир Зеленский – террорист.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Орбана из-за письма Зеленскому.