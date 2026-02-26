Размер шрифта
Минобороны сообщило о ликвидации 53 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в четверг перехватили 53 украинских беспилотника, в том числе 12, которые летели на Москву. Об этом сообщило министерство обороны России.

БПЛА были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, а также в Крыму и Московском регионе.

26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы.

Накануне в Чебоксарах и Чебоксарском округе был введен режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования после атаки беспилотников, которая произошла 18 февраля. Указ об этом подписал глава Чувашии Олег Николаев.

В соответствии с документом будет организовано проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий атаки беспилотников и мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших граждан.

Ранее в Брянской области здание фельдшерско-акушерского пункта было уничтожено при атаке БПЛА.

 
