В Самаре в Волге нашли сумку со связанным телом иногородней женщины

Футбольные болельщики, отдыхавшие в Самаре на берегу Волги, обнаружили в воде сумку, из которой торчала человеческая рука, сообщает «КП-Самара».

Тело нашли 29 июля. По данным источников издания, погибшей оказалась уроженка Оренбурга, гражданка по фамилии Калачевская. В прошлом году она перебралась в Самару, где жила на улице и регулярно употребляла алкоголь.

«Она бесследно исчезла в феврале. До этого несколько месяцев жила вместе с ранее судимым за убийство жителем Сызрани Белослудцевым... Его дом сожгли, когда мужчина отбывал наказание. Они работали на мелких стройках, занимались уборкой, выносом мусора, значимую часть доходов тратили на алкоголь», — сказал источник.

По предварительным данным, тело женщины погрузили в реку еще зимой, как раз когда она пропала. Сумка провела в воде почти полгода.

Дело пока не раскрыто, но несколько человек находятся под подозрением в убийстве. Среди них — бывший сожитель погибшей, один из ее «работодателей», а также собутыльник.

Ранее сообщалось, что тело женщины в хозяйственной сумке нашли в подмосковной многоэтажке.