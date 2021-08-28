В центре Москвы произошла массовая драка с применением перцовых баллончиков

В Москве задержали семь человек после массовой драки с применением перцовых баллончиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка произошла в ночь на 27 августа на Покровском бульваре в районе дома 2/14. Участники распылили друг другу в лицо перцовые баллончики.

«Сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, а также дачи объяснений по факту произошедшего доставили в отдел МВД семь человек», — рассказал источник.

Он добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно о драке 27 августа с участием мигрантов на Бауманской улице в Москве. Для выяснения обстоятельств в отделение были доставлены 49 человек. На 15 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство», с остальными была проведена профилактическая беседа.

На участившиеся драки между мигрантами в столице обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин.