На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации. Об этом рассказал украинский военный паблик DeepState.

Уточняется, что продвижение зафиксировано в районе Ямполя на Лиманском направлении, у Бондарного на Славянском направлении, а также возле Степановки, что под Константиновкой.

8 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что ВС России готовятся к новому наступлению в зоне СВО, которое затронет сразу несколько направлений.

По мнению авторов, войска РФ планируют развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины предстоящим летом. Как отмечается в отчете, для реализации намеченных планов планируется задействовать стратегические резервы, которые формируются с 2025 года.

До этого политолог Александр Дудчак высказал мнение, что продолжение ударов по ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины является лучшим методом для России в создании выгодных условий на переговорах.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.