СМИ: экс-супруга инвестора Галицкого покончила с собой в изоляторе

Life.ru: бывшая жена бизнесмена Александра Галицкого покончила с собой в СИЗО

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого Алия свела счеты с жизнью в СИЗО. Это произошло после ее ареста за вымогательство крупной суммы денег у экс-супруга, пишет Life.ru со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По данным издания, женщину нашли без признаков жизни в субботу, 7 февраля. Согласно приоритетной версии, Галицкая покончила с собой

«Как выяснило следствие покойная никогда не была супругой Александра Галицкого. Ещё в декабре 2025 года суд штата Невада, США, признал их брак недействительным, указав в решении, что стороны не могут друг к другу иметь никаких претензий — ни материальных, ни какие-либо других», — сказано в материале.

Алию Галицкую арестовали 4 февраля по подозрению в вымогательстве и клевете. Как пишет портал, женщина якобы требовала с бизнесмена Александра Галицкого $150 мky, угрожая раскрыть «страшную тайну о нем». Слушание по разделу имущества назначили на следующую неделю, 10 февраля, следует из материала.

