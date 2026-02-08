Шестилетний водитель устроил ДТП в Кызыле, пока папа был в магазине

В Кызыле шестилетний ребенок сел за руль, когда папа пошел в магазин. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба МВД республики Тыва.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 8 февраля.

«По предварительным данным установлено, что отец, оставив сына в припаркованном автомобиле, зашел в магазин. Пока мужчина отсутствовал, мальчик, сев на место водителя, выехал на дорогу, предназначенную для движения во встречном направлении, и врезался в автомобиль «Chery Тiggo», — сказано в сообщении.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра в заведенном автомобиле.

До этого в Ярославле 10-летний водитель проехал по городу на Hyundai. На кадрах, размещенных в сети, видно, что за рулем иномарки сидит школьник. По его словам, это автомобиль отца, который сейчас отошел, поэтому ребенок ездит за рулем один.

По данным Telegram-канала 112, мужчину, который позволил своему сыну «порулить», привлекли к административной ответственности. Кроме того, материалы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.

