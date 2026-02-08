Размер шрифта
В Карачаево-Черкесии произошло массовое отравление туристов

Mash: в Архызе 20 человек отравились во время отдыха
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В селе Архыз в Карачаево-Черкесии минимум 20 человек отправились во время недельного отдыха. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам гостей курорта, плохо им стало уже на первый–второй день приезда. Туристы посоветовали не верить пить только покупную воду и готовить самостоятельно.

«Наш подписчик рассказал, что сначала начинается рвота, сильная слабость и головокружение, затем поднимается температура. В первые дни отравился он и его зять. Позже — младшая дочь и внучка. Симптомы те же, болезнь прошла легче, но с высокой температурой», — сказано в посте.

Про данным канала, в Роспотребнадзоре по республике заявили, что вода в норме.

4 февраля после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения в Петербурге появились симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор направил своих представителей в школу, которая находится в Невском районе Северной столицы, и к поставщику питания — в компанию «Волна».

Позже в Роспотребнадзоре Ленинградской области сообщили, что число пострадавших в результате отравление увеличилось до 37.

Ранее дети в российском регионе отравились угарным газом в детском саду.
 
