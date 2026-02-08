Комик Щербаков приехал в Казахстан вслед за Сабуровым

Комик Щербаков прибыл в Казахстан на премьеру фильма со своим участием

Комик Алексей Щербаков прилетел в Алма-Ату вслед за своим коллегой Нурланом Сабуровым. Соответствующие кадры опубликовала в Telegram Ксения Собчак.

Судя по видео, в аэропорту Алма-Аты Щербакова встретили с почестями — национальной музыкой и казахскими угощениями.

Отмечается, что Щербаков прибыл в Казахстан на премьеру фильма «Пейіш 2».

Щербаков ведет шоу «Что было дальше?». В 2022 году он сменил Нурлана Сабурова на посту ведущего шоу Stand Up.

Несколькими днями ранее стендап-комика Нурлана Сабурова задержали на паспортном контроле в аэропорту Внуково, куда он прилетел из ОАЭ. Комик заявил, что у него нет денег на обратный билет в Дубай, однако после угрозы доставить его туда в наручниках, деньги на билет нашел.

Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Ранее сибиряки назвали Щербакова оппозиционером и не дали ему провести концерт.