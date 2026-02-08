Размер шрифта
Дуров высказался об идее запрета соцсетей для детей

Дуров: чиновники с низким рейтингом одобрения хотят запретить соцсети для детей
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что за запрет социальных сетей для подростков больше всех выступают чиновники с «низким рейтингом одобрения». Об этом он написал в соцсети X.

«Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире — самые ярые сторонники запрета соцсетей для подростков и борьбы с дезинформацией», — написал Дуров.

К этой категории он отнес президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьера Испании Педро Санчеса.

В феврале премьер-министр Испании анонсировал пакет мер, направленных на борьбу с злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и создание безопасной цифровой среды в стране. Он отметил, что социальные сети фактически превратились в отдельное пространство, где часто нарушаются законы и совершаются преступления.

В декабре прошлого года Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

Ранее Дуров заявил о превращении Испании в страну тотальной слежки под видом защиты.
 
