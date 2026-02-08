Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Петербурге юноша ограбил магазин, угрожая продавцу открывашкой

В Петербурге мужчина ограбил магазин с помощью консервного ножа
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 19-летний молодой человек ограбил супермаркет на Муринской дороге, угрожая охраннику консервным ножом, и был задержан в тот же день. Об этом сообщает издание «Мойка 78».

Инцидент произошёл ночью 6 февраля. Злоумышленник, вооружившись консервным ножом, зашел в магазин и, угрожая продавцу, похитил товаров на 16 тысяч рублей, после чего скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого в тот же день. Похищенное удалось изъять лишь частично. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил. Он похитил у юноши дорогостоящий мобильный телефон, после чего скрылся. Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили, злоумышленник задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Вологде мужчина с топором ограбил магазин.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!