В Петербурге юноша ограбил магазин, угрожая продавцу открывашкой

В Петербурге 19-летний молодой человек ограбил супермаркет на Муринской дороге, угрожая охраннику консервным ножом, и был задержан в тот же день. Об этом сообщает издание «Мойка 78».

Инцидент произошёл ночью 6 февраля. Злоумышленник, вооружившись консервным ножом, зашел в магазин и, угрожая продавцу, похитил товаров на 16 тысяч рублей, после чего скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого в тот же день. Похищенное удалось изъять лишь частично. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил. Он похитил у юноши дорогостоящий мобильный телефон, после чего скрылся. Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили, злоумышленник задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Вологде мужчина с топором ограбил магазин.