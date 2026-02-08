Размер шрифта
Ученые выявили пять разных режимов сна и бодрствования

NatCom: существует два типа «жаворонков» и три типа «сов»
Ученые из Университета Макгилла показали, что привычные хронотипы сна образуют более сложный биологический спектр — существует два типа «жаворонков» и три типа «сов». Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatCom).

Хронотип отражает время суток, когда человек естественным образом чувствует бодрость или сонливость. Ранее поздний хронотип нередко связывали с повышенными рисками для здоровья, однако такие выводы были неоднозначными. По словам одного из авторов работы Ли Чжоу, корректнее говорить не о том, вредны ли «совы» в целом, а о том, какие именно их разновидности оказываются более уязвимыми.

В исследовании использовали методы искусственного интеллекта для анализа данных более 27 тысяч взрослых участников Британского биобанка UK Biobank. Ученые объединили информацию анкет, медицинских записей и нейровизуализации, что позволило выделить пять устойчивых профилей сна: три типа «сов» и два типа «жаворонков».

Одна из групп «жаворонков» отличалась наименьшим числом проблем со здоровьем, тогда как у другой чаще выявляли депрессивные симптомы. Среди «сов» одна группа демонстрировала более высокие результаты в когнитивных тестах, но испытывала трудности с эмоциональной регуляцией. Другая была связана со склонностью к рискованному поведению и сердечно-сосудистыми нарушениями, а третья — с депрессией, курением и повышенным риском сердечных заболеваний.

Авторы подчеркивают, что выявленные подтипы определяются не только временем сна и пробуждения. Они отражают сложное взаимодействие генетических факторов, среды и образа жизни. Вместо оценки хронотипов как «полезных» или «вредных» исследование показывает, что риски и преимущества распределяются по-разному между отдельными профилями.

По мнению ученых, более точное понимание индивидуальных особенностей сна может объяснить, почему одинаковый режим по-разному влияет на людей, и в перспективе поможет разрабатывать персонализированные подходы к организации сна, рабочему графику и поддержке психического здоровья.

Ранее была названа неочевидная причина храпа и остановок дыхания во сне.
 
