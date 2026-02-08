В РФ сочли тревожным отказ экс-членов «Оси» поддержать резолюцию против героизации нацизма

Москва обеспокоена нежеланием Берлина, Токио и Рима поддержать резолюцию против героизации нацизма. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Особую тревогу <...> вызывает голосование против резолюции государств — бывших членов «Оси», — сказала дипломат.

В истории Германии, Италии и Японии в прошлом веке имеются «черные страницы». С учетом этого решение данных государств по резолюции заставляет усомниться в искренности их заявлений об осознании вины за развязывание Второй мировой войны, подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что эти три страны голосуют против базовых принципов, заложенных в Уставе ООН. В связи с этим не может идти и речи о расширении роли Токио, Рима и Берлина в работе Совета Безопасности ООН в рамках возможного увеличения числа постоянных и непостоянных членов этого органа.

В январе 2025 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, содержащее «обширный перечень фактов» героизации нацистов и их пособников за последние годы.

15 декабря того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Москвой резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. «За» проголосовали 119 государств, «против» — 51, в их числе — Япония, Германия и Италия.

Ранее Шойгу призвал страны — члены БРИКС выступать против героизации нацистов.