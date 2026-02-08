Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В РФ сочли тревожным отказ экс-членов «Оси» поддержать резолюцию против героизации нацизма

Захарова: РФ встревожил отказ ФРГ поддержать резолюцию против героизации нацизма
РИА Новости

Москва обеспокоена нежеланием Берлина, Токио и Рима поддержать резолюцию против героизации нацизма. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Особую тревогу <...> вызывает голосование против резолюции государств — бывших членов «Оси», — сказала дипломат.

В истории Германии, Италии и Японии в прошлом веке имеются «черные страницы». С учетом этого решение данных государств по резолюции заставляет усомниться в искренности их заявлений об осознании вины за развязывание Второй мировой войны, подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что эти три страны голосуют против базовых принципов, заложенных в Уставе ООН. В связи с этим не может идти и речи о расширении роли Токио, Рима и Берлина в работе Совета Безопасности ООН в рамках возможного увеличения числа постоянных и непостоянных членов этого органа.

В январе 2025 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, содержащее «обширный перечень фактов» героизации нацистов и их пособников за последние годы.

15 декабря того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Москвой резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. «За» проголосовали 119 государств, «против» — 51, в их числе — Япония, Германия и Италия.

Ранее Шойгу призвал страны — члены БРИКС выступать против героизации нацистов.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!