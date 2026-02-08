Размер шрифта
В Следкоме раскрыли детали покушения на генерала Алексеева

СК: исполнитель покушения на Алексеева выстрелил в него не менее трех раз
Минобороны России

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева выстрелил в него как минимум трижды. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее слова передает РИА Новости.

«Злоумышленник произвел не менее трех выстрелов в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одну из московских больниц», — сказала она.

Петренко добавила, что стрелявший покинул территорию России через несколько часов после совершения преступления.

Как сообщала ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, непосредственным исполнителем нападения оказался гражданин России Л. Корба. Его задержали в Дубае при содействии партнерских структур из Объединенных Арабских Эмиратов, после чего передали российской стороне.

В ФСБ уточнили, что во время расследования удалось установить и пособников подозреваемого. Ими оказались граждане России В. Васин и З. Серебрицкая. Васина задержали в Москве, тогда как Серебрицкая, по данным правоохранительных органов, выехала на территорию Украины.

Ранее появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева.
 
