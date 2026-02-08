Размер шрифта
Евродепутат рассказал о планах Брюсселя создать стотысячную армию

Депутат ЕП Картайзер: Европа хочет создать стотысячную армию
Jean-Francois Badias/AP

Евросоюз пытается создать армию в 100 тысяч человек, игнорируя нейтралитет ряда государств. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, Евросоюз пытается стать «оборонной организацией», игнорируя нейтралитет ряда стран-членов, а также недостаточную правовую базу для столь амбициозного проекта.

Картайзер заметил, что ЕС постепенно превращается в структуру, которая стремится контролировать участников и прежде всего их народ. Ради этого европейские институты забирают у государств все больше полномочий, указал политик. Речь идет о постоянном превышении полномочий со стороны Брюсселя, «обусловленном его явно выраженной федералистской повесткой».

«Существует множество примеров нарушений договоров, таких как введение общего долга, который прямо запрещен договорами, а также вмешательство в сферу здравоохранения и жилищной политики, которые являются преимущественно или даже исключительно национальной компетенцией, и, что наиболее опасно, в сферу обороны», — сказал евродепутат.

11 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих. По его мнению, необходимо также создать европейский совет безопасности, в котором около 10–12 членов обсудят ключевые вопросы обороны Евросоюза.

Ранее в Италии рассказали, что может стать причиной распада ЕС и НАТО.
 
