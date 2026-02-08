В РПЦ рассказали, когда начнется Масленица в 2026 году

Иеромонах Феодорит: масленица в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля

Масленица, которая в церковной традиции называется сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля. Об этом РИА Новости сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Он пояснил, что в православной церкви не используется термин «Масленица». Вместо этого применяется понятие «сырная седмица» — период между мясопустным и сыропустным воскресеньями. По словам священнослужителя, в этом году сырная седмица начинается 16 февраля и завершается 22 февраля.

Масленичная неделя — это последние семь дней перед Великим постом в православном календаре. В этот период уже запрещено есть мясо, но разрешены молочные продукты, яйца и рыба. Сырная седмица служит подготовкой к строгому посту и символизирует постепенный отказ от скоромной пищи.

Последняя неделя перед Великим постом также известна под разными названиями — сырная, масляная или мясопустная неделя, в народе же ее обычно зовут Масленицей.

В народной традиции Масленица сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста. Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля.

